Ruba uno zaino in una gelateria e scappa | arrestato all' Esquilino

Nella serata di sabato 16 maggio, intorno alle 20:20, un uomo di nazionalità algerina è stato fermato dopo aver sottratto uno zaino all’interno di una gelateria situata in via Principe Eugenio, nel quartiere Esquilino di Roma. L’individuo è stato arrestato sul posto dalle forze dell’ordine, che avevano ricevuto una segnalazione riguardo al furto. La gelateria, conosciuta nel quartiere, si trova vicino a diverse attività commerciali e vie trafficate.

Un cittadino algerino è stato arrestato nella giornata di ieri, sabato 16 maggio, intorno alle 20:20 per furto con destrezza all'interno della gelateria Fassi, storico locale di via Principe Eugenio, nel quartiere Esquilino di Roma. La vittima è un giovane romano che stava consumando un gelato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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