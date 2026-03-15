Ruba dentro una tabaccheria e scappa arrestato

Nel pomeriggio di ieri una volante del commissariato di San Fruttuoso in servizio a Quarto ha notato un uomo che correva in via Quarto, inseguito da un altro uomo. Quest’ultimo ha raccontato agli agenti di aver subito un furto nella sua tabaccheria poco prima. Gli agenti hanno fermato il soggetto che cercava di allontanarsi, trovandolo in possesso di merce proveniente dal negozio. L'uomo è stato arrestato.

I poliziotti hanno così inseguito l’uomo accusato di furto e lo hanno raggiunto in viale Des Geneys dove il 32enne, libico, si è scagliato contro gli agenti che sono però riusciti a fermarlo e perquisirlo. L’uomo aveva con sé un grosso coltello, una lametta e una busta di tabacco sottratto poco prima dal bancone del negozio. Il 32enne sarà processato per direttissima lunedì 16 marzo. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. A che ora si esibisce in finale... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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