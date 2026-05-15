Le spese per le rette delle Residenze Sanitarie Assistenziali rappresentano un peso economico considerevole per molte famiglie, interessate non solo ai servizi per persone affette da Alzheimer ma anche ad altre condizioni di assistenza. Un avvocato spiega quali sono gli aspetti che devono essere dimostrati in sede legale per contestare eventuali aumenti o discrepanze nei costi. La questione riguarda diversi aspetti contrattuali e di trasparenza, coinvolgendo un numero crescente di cittadini che si trovano a dover affrontare questa complessa realtà.

Roma, 15 maggio 2026 – Alzheimer ma non solo: le rette delle Rsa sono un impegno economico gravosissimo per le famiglie. “C’è chi è stato costretto a vendere la casa”, ha ricordato a Quotidiano Nazionale Piero Schino, fondatore e presidente dell’associazione Alzheimer Bari. Che ha fatto i conti: il costo medio supera i 2.200 euro ma si può arrivare anche a 4.500 euro. La legge distingue tra assistenza alberghiera, considerata a carico del paziente, e sanitaria, che invece è coperta dalla Regioni, attraverso le aziende sanitarie. Ma Schino a questo schema obietta il principio dell’inscindibilità, “non si può distinguere tra chi ti dà la medicina e chi ti serve da mangiare”, quando il paziente è grave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rette Rsa, Alzheimer ma non solo. L’avvocato: “Ecco cosa bisogna dimostrare nelle cause”

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Rette RSA e Alzheimer: da dove partire per far valere il diritto alla salute – Avv. Rita Lasagna

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