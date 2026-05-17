Il giorno dopo l’annuncio della disponibilità online del celebre orologio, i prezzi raggiungono cifre sorprendenti. Alcuni esemplari vengono venduti anche a 5.000 euro, cifra molto superiore rispetto al valore di mercato abituale. L’orologio, conosciuto come Royal Pop Swatch, ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati, che cercano di acquistarlo attraverso piattaforme di vendita online. La vendita si è subito fatta notare per il forte interesse e i prezzi elevati proposti.

Roma, 17 maggio 2026 – Era atteso, e così è stato. Il giorno dopo la messa in vendita Royal Oak di Audemars Piguet-Swatch (con scene da Far west davanti ai negozi da Roma a Milano, passando per Firenze e Bologna ) l’iconico orologio è già in vendita online a prezzi che vanno a ben oltre i mille euro (in alcuni casi si arriva ai 5.000 ) per un oggetto che in negozio è venduto tra i 385 e i 400 euro. https:www.ilgiorno.itvideomilano-tutti-pazzi-per-il-royal-pop-spintoni-e-grida-in-corso-vittorio-emanuele-s4qbvevb Royal Pop Swatch in vendita a 5000 euro. Ecco spiegato perché davanti ai negozi della Swatch ieri c’erano lunghissime code (alcuni hanno dormito davanti ai punti vendita pur di potersi accaparrare uno dei modelli in vendita) e a Milano è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Royal Pop Swatch in vendita online anche a 5.000 euro. Prezzi folli per l’iconico orologio

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AP X Swatch Royal Pop: Everything You Need To Know

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