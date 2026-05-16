Follia per lo Swatch da 400 euro | code notturne e prezzi folli online
Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le file notturne davanti ai negozi e le lunghe code online per acquistare uno Swatch dal costo di circa 400 euro. I prezzi sul mercato secondario raggiungono anche venti volte il prezzo di listino, alimentando un mercato molto acceso. La presenza di venditori improvvisati e di collezionisti spingono le quotazioni alle stelle, creando tensioni tra chi desidera acquistare e chi rivende a prezzi elevati. La situazione mette in evidenza le dinamiche di domanda e offerta attorno a questo modello.
? Punti chiave Come fanno i prezzi online a superare di venti volte il listino?. Chi gestirà la tensione tra i collezionisti e i venditori improvvisati?. Perché i collezionisti accettano di dormire in strada per questo oggetto?. Cosa accadrà ai presenti quando le scorte in negozio finiranno?.? In Breve Rivendite online raggiungono venti volte il prezzo di listino di 400 euro.. Presidio di sicurezza necessario in via D’Azeglio per gestire centinaia di persone.. Venditori improvvisati vicino allo store tentano speculazioni sui prezzi del prodotto.. Rischio tensioni tra collezionisti e speculatori dopo l'esaurimento scorte in negozio.. Centinaia di persone occupano via D’Azeglio fin dalla notte per accaparrarsi lo Swatch da taschino dal costo di 400 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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