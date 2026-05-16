Follia per lo Swatch da 400 euro | code notturne e prezzi folli online

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le file notturne davanti ai negozi e le lunghe code online per acquistare uno Swatch dal costo di circa 400 euro. I prezzi sul mercato secondario raggiungono anche venti volte il prezzo di listino, alimentando un mercato molto acceso. La presenza di venditori improvvisati e di collezionisti spingono le quotazioni alle stelle, creando tensioni tra chi desidera acquistare e chi rivende a prezzi elevati. La situazione mette in evidenza le dinamiche di domanda e offerta attorno a questo modello.

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