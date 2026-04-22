Balconi fioriti trasforma la piazza in un orto-giardino tra laboratori mostre e uno show cooking con i fiori

Ogni anno, nel terzo fine settimana di maggio, il centro storico di Santarcangelo si anima con l’evento “Balconi Fioriti”, che trasforma le vie della città in un vasto giardino all’aperto. Durante la manifestazione si tengono laboratori, esposizioni e uno show cooking dedicato ai fiori, creando un’atmosfera ricca di allestimenti floreali sui balconi, nelle vetrine e negli spazi pubblici. La tradizione si ripete da diversi decenni, portando in città fiori e colori.

Da decenni, a Santarcangelo la primavera sboccia nel terzo fine settimana di maggio con “Balconi Fioriti”, l’evento che trasforma le vie e le piazze del centro storico in un grande “giardino a cielo aperto”, con allestimenti floreali sui balconi, vetrine e dehors. Quest’anno il cuore dell’evento.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Balconi Fioriti, nuova gestione per il 2026-2027: evento tra ambiente e territorioDefinito il futuro di Balconi Fioriti a Santarcangelo: nuova gestione e linee guida tra ambiente, tradizione e innovazione Tra le disposizioni...

Zagarà trasforma la piazza in una magica stanza per bambini con giochi in legno, laboratori e clownGiochi in legno, travestimenti vintage e clowneschi, laboratori creativi, giochi di luci e ombre.

Contenuti di approfondimento

Santarcangelo, torna Balconi Fioriti: la storica manifestazione dedicata al verdeIl conto alla rovescia è scattato, Balconi Fioriti si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio e l’edizione 2026, la 37esima e la prima che porta la firma di Promo D Srl, si caratterizza per una serie di ... altarimini.it

Balconi Fioriti, conto alla rovescia per l’edizione numero 37Il conto alla rovescia è iniziato, Balconi Fioriti si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio e l’edizione 2026, la 37esima, è la prima che porta la firma di Promo D, si caratterizza per una serie di ... chiamamicitta.it