Fiori api e sapori | Moncalieri si trasforma in un giardino per il weekend 11 e il 12 aprile di Florì e Miel’é

Nel centro storico di Moncalieri, nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, si svolgono due eventi che portano fiori, api e sapori in città. La terza edizione di Florì, una mostra mercato dedicata alle piante e ai fiori, si accompagna a Miel’é, una manifestazione che celebra il miele piemontese. Questi appuntamenti offrono l’opportunità di scoprire i profumi della primavera e le produzioni locali in un’atmosfera dedicata alla natura.

Un fine settimana immersi tra i profumi della primavera e la dolcezza del miele piemontese. Sabato 11 e domenica 12 aprile, Moncalieri celebra la natura con un doppio appuntamento che coinvolge il cuore del centro storico: la terza edizione di Florì, la mostra mercato florovivaistica, e il ritorno di Miel’é, il salone dedicato alle eccellenze dell'apicoltura regionale. Un evento nato dalla collaborazione tra il Comune e Orticola del Piemonte, con il supporto strategico di Slow Food. Dalle 9:30 alle 19:00, la centralissima Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà circa 20 espositori tra vivaisti, artigiani e produttori a chilometro zero. Passeggiando tra i banchi, gli appassionati di giardinaggio potranno trovare orchidee, begonie, piante aromatiche, collezioni di rose e piante grasse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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