Rovellasca marito arrestato | aggredisce la moglie davanti ai figli

I carabinieri sono intervenuti a Rovellasca in seguito a una telefonata di una donna che segnalava un'aggressione da parte del marito. Quando sono arrivati, hanno trovato la donna con alcune ferite e hanno proceduto all'arresto del marito. La vittima è stata medicata per le ferite riportate durante l'aggressione fisica. L'episodio si è verificato davanti ai figli della coppia, che erano presenti durante il gesto violento.

? Punti chiave Come sono intervenuti i carabinieri dopo la chiamata della donna?. Quali ferite ha riportato la vittima durante l'aggressione fisica?. Perché la giovane ha inizialmente rifiutato le cure mediche?. Come verranno tutelati i figli che hanno assistito alla violenza?.? In Breve Vittima ferita al sopracciglio sinistro trasferita all'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Aggressore di 25 anni originario del Pakistan condotto nel carcere Bassone di Como. Minori presenti nell'abitazione di Rovellasca coinvolti nelle procedure di tutela dei carabinieri di Turate. Il 14 maggio a Rovellasca, una giovane donna di 24 anni è stata ferita al volto da calci e pugni durante una violenta aggressione domestica che ha coinvolto anche i suoi figli minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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