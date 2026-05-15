Un operaio è stato arrestato ad Ardea dopo aver aggredito la moglie davanti ai figli. La donna ha riferito ai carabinieri di aver subito violenze e di essere stata colpita durante l’aggressione. Dopo aver lasciato l’abitazione, l’uomo è fuggito, ma i militari sono riusciti a rintracciarlo poco dopo e a bloccarlo. L’intera vicenda si è svolta nella giornata di ieri, con le forze dell’ordine che hanno confermato l’arresto dell’uomo.

? Punti chiave Cosa ha rivelato la donna durante il colloquio con i carabinieri?. Come sono riusciti i militari a bloccare l'uomo dopo la fuga?. Perché la vittima non aveva denunciato i maltrattamenti in passato?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per l'uomo già noto alle autorità?.? In Breve Vittima ferita con 7 giorni di prognosi trasferita all'ospedale di Anzio.. Donna rivela precedenti maltrattamenti mai denunciati prima dell'intervento dei carabinieri.. Aggressore già noto alle autorità condotto alla Casa Circondariale di Velletri.. Due figli minori hanno assistito all'aggressione nella zona residenziale di Ardea.. Ardea, 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ardea, arrestato l’operaio che aggredisce la moglie davanti ai figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ardea, aggredisce la moglie davanti ai figli minori: arrestato 33enneArdea, 15 maggio 2026 – I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di circa 33 anni, operaio,...

Terni: aggredisce la moglie davanti alla figlia che chiama i carabinieri. ArrestatoTerni, 11 aprile 2026 – Ha aggredito la moglie davanti alla figlia adolescente che, terrorizzata, ha chiamato i carabinieri facendo scattare...

Ardea, aggredita davanti ai figli minorenni, donna fa arrestare il maritoAggredita per futili motivi davanti ai figli minorenni, una donna ha chiamato il numero di emergenza 112 e ha fatto arrestare il marito. L'uomo finito in carcere, arrestato in flagranza dai carabinier ... rainews.it

Ardea, aggredisce la moglie davanti ai figli minori: arrestato 33enneCRONACA – I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un uomo romeno di 33 anni, operaio residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in ... lanotiziaoggi.it