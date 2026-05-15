Ardea aggredisce la moglie davanti ai figli minori | arrestato 33enne
Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ardea per aver aggredito la moglie davanti ai loro figli minori. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, quando i militari sono intervenuti presso l’abitazione dopo la richiesta di aiuto della donna. L’uomo, di nazionalità romena e con precedenti, è stato fermato in flagranza di reato e ora si trova in custodia. L’episodio si è verificato in un contesto familiare, con i figli presenti al momento dell’aggressione.
Ardea, 15 maggio 2026 – I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di circa 33 anni, operaio, domiciliato in zona, e già con precedenti, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari è scattato in seguito a una richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di una donna italiana di circa 44 anni, operaia e residente in zona. I militari si sono recati prontamente presso l’abitazione, dove la donna ha riferito di essere stata aggredita dal marito per futili motivi, davanti ai loro due figli minori. L’aggressore, che si era allontanato poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, è stato rintracciato e bloccato poco dopo nelle immediate vicinanze dell’abitazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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