Ardea aggredisce la moglie davanti ai figli minori | arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ardea per aver aggredito la moglie davanti ai loro figli minori. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, quando i militari sono intervenuti presso l’abitazione dopo la richiesta di aiuto della donna. L’uomo, di nazionalità romena e con precedenti, è stato fermato in flagranza di reato e ora si trova in custodia. L’episodio si è verificato in un contesto familiare, con i figli presenti al momento dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui