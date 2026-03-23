Secondo Fightful Select, la AEW sarebbe aperta a nuove apparizioni di Ronda Rousey, ma l’infortunio di Toni Storm cambia i piani creativi nell’immediato La AEW aperta al ritorno di Ronda Rousey. Dopo il debutto a sorpresa alla Revolution dello scorso weekend, il futuro di Ronda Rousey nella AEW resta avvolto nell’incertezza. Secondo quanto riportato da Fightful Select, la compagnia non ha ancora confermato se l’ex campionessa della WWE e della UFC tornerà a comparire nei propri show, ma i vertici della AEW sarebbero aperti a questa possibilità. Come già emerso nei giorni scorsi, Ronda Rousey non avrebbe ancora firmato un contratto con la AEW. L’infortunio di Toni Storm cambia gli scenari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: L’infortunio di Toni Storm ha stravolto i piani per Ronda Rousey

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