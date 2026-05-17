Ronaldo perde la finale di Champions asiatica e rifiuta la medaglia d’argento – VIDEO

Durante la finale della Champions asiatica, Cristiano Ronaldo ha perso la partita e si è rifiutato di ricevere la medaglia d’argento. Un video mostra l’attaccante che si allontana senza prendere il riconoscimento ufficiale dopo il risultato. La scena ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino gli eventi sportivi, evidenziando una reazione che si ripete nel tempo. Ronaldo, conosciuto per le sue prestazioni sul campo, si distingue anche per atteggiamenti che fanno discutere in queste occasioni.

Passa il tempo, ma Cristiano Ronaldo e l’accettazione della sconfitta continuano a essere due rette parallele. Ieri, dopo aver perso la finale di Champions asiatica contro il Gamba Osaka, squadra giapponese, ha rifiutato di prendere la medaglia che di solito si riserva agli sconfitti ed è filato dritto negli spogliatoi. Ricordiamo che martedì, causa autogol del portiere Bento, l’ Al Nassr non è riuscito a vincere il titolo di campione d’Arabia contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Adesso avranno il match point giovedì contro il Damac. Il gesto di Ronaldo. Sconfitto di misura contro il Gamba Osaka, in una competizione molto importante in Asia, CR7 si è fin da subito mostrato devastato, rimanendo in campo a piangere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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