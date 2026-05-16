Cristiano Ronaldo perde la finale con l'Al Nassr e sparisce | non ritira la medaglia del 2° posto
Nella finale dell'AFC Champions League Two, Cristiano Ronaldo ha concluso la sua partita senza partecipare alla cerimonia di premiazione, uscendo dal campo senza ricevere la medaglia di secondo classificato. Il 41enne portoghese ha assistito alla sconfitta della sua squadra contro l'Al Nassr, aggiungendo un’altra delusione alla sua esperienza con il club. Dopo il match, non ci sono state sue dichiarazioni pubbliche e non ha preso parte alle consuete fasi finali dell’evento.
Ancora una delusione per Cristiano Ronaldo nella sua avventura con l'Al Nassr: il 41enne portoghese ha perso la finale di AFC Champions League Two ed è uscito dal campo senza farvi rientro per la premiazione. Solo i suoi compagni e l'allenatore Jorge Jesus hanno ritirato le medaglie per il 2° posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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