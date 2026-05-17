Romagna Team da sogno E’ campione d’Italia

Cesena si aggiudica il titolo di campione d’Italia, confermando la sua posizione di vertice nel panorama sportivo nazionale. La squadra romagnola ha ottenuto la vittoria ufficiale dopo la decisione dei giudici, che ha sancito il suo successo nel campionato. La notizia viene accolta con entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che hanno seguito con attenzione l’intera stagione. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e per la comunità locale.

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"Cesena è in cima all’Italia". Lo grida Corrado Maria Dones, appena i giudici attribuiscono l’ultimo punteggio all’esercizio di Niccolò Vannucchi al corpo libero: il Gymnastic Romagna Team non lo prende più nessuno, sul campo di gara piovono gli abbracci e il tabellone del palazzetto di Bergamo dice che al termine delle Final 8 2026, lo scudetto della ginnastica artistica può prendere, per la prima volta, la strada di Cesena. Un’impresa soffertissima e per questo bellissima, arrivata al termine di una stagione fatta di intoppi, infortuni e imprevisti, che è arrivata alla sua apoteosi nel momento cruciale, a coronamento di un percorso che per due anni consecutivi aveva portato i romagnoli a piazzarsi sul secondo gradino del podio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Romagna Team da sogno. E’ campione d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kevin Battistoni, il giovane talento tifernate che sogna la Formula 4 e il mondiale Sullo stesso argomento Una finale perfetta: Blu Team campione di Coppa ItaliaPrestazione impeccabile per la squadra di Pavia di Udine, che conquista la Coppa Italia di Serie B2 femminile 2025-2026 con un netto 3-0 contro... Noventa campione d’Italia: trionfo storico e FIB Top Team della settimanaÈ Noventa a centrare il FIB Top Team della settimana, reduce da una straordinaria vittoria nelle Final Four del Volo femminile disputatesi lo scorso... Ginnastica artistica, Romagna Team fa saltare il banco e conquista lo scudetto! Ferrara abdica, Carate giù dal podio - x.com Romagna Team da sogno. E’ campione d’ItaliaImpresa della squadra del presidente Dones guidata dal tecnico Germani. Vinte in rimonta le Final 8: lo scudetto arriva per la prima volta a Cesena. ilrestodelcarlino.it On this day, 14 years ago Il Capitano, played his last ever match for Juventus and scored his last ever goal and lifted the Serie A title reddit Romagna Team, parte l’assalto allo scudetto. Dones: Abbiamo il talento per provarciPoco meno di un mese di tempo per curare i dettagli, recuperare dagli acciacchi e prendere la rincorsa verso un traguardo che potrebbe fare la storia della ginnastica artistica cesenate: la conquista ... ilrestodelcarlino.it