Una finale perfetta | Blu Team campione di Coppa Italia

La Blu Team di Pavia di Udine ha vinto la finale di Coppa Italia di Serie B2 femminile 2025-2026, battendo 3-0 le modenesi dell’Hydroplants Soliera150. La partita si è svolta senza errori evidenti, con la squadra che ha mostrato sicurezza e determinazione in ogni set. La vittoria consente alla formazione di conquistare il trofeo dopo aver disputato un incontro molto equilibrato.

Prestazione impeccabile per la squadra di Pavia di Udine, che conquista la Coppa Italia di Serie B2 femminile 2025-2026 con un netto 3-0 contro l’Hydroplants Soliera150 Una partita senza sbavature, giocata con autorità e grande lucidità. La Blu Team di Pavia di Udine si prende la scena e conquista la Coppa Italia di Serie B2 femminile 2025-2026 grazie a un netto 3-0 contro le modenesi dell’Hydroplants Soliera150. Una finale che non ha lasciato spazio a repliche, con le friulane sempre in controllo del gioco e capaci di gestire ogni fase del match. Fin dai primi punti la Blu Team ha imposto ritmo e qualità, mettendo in difficoltà le avversarie e costruendo un vantaggio solido. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Basket, Coppa Italia serie B | Pielle campione, l'eroe Venucci: "Trofeo per la nostra gente, ora testa all'obiettivo finale"Coach Turchetto: "Siamo entrati nella storia, ma ora l'importante è trarre energie da questo successo per arrivare fino in fondo in campionato" Una... Basket, serie B | En plein Pielle con Imola, Turchetto: "Chiusa una settimana perfetta, ora pensiamo alla Coppa Italia". VIDEOIl coach ha elogi per tutti: "Tutti quelli che lavorano per la squadra la fanno rendere al meglio". ESPAÑOL se INFILTRA entre ULTRAS BRASILEÑOS | La Vuelta a la Redonda CAP.11