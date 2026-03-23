È Noventa a centrare il FIB Top Team della settimana, reduce da una straordinaria vittoria nelle Final Four del Volo femminile disputatesi lo scorso week end nella suggestiva cornice di Feltre. Un traguardo mai raggiunto prima, che completa la storia della società e riempie di entusiasmo tutti i cuori. Emozionato Francesco Scapolan, l’allenatore che ha preso per mano queste ragazze accompagnandole fino al titolo: “Siamo tutti felicissimi, è il primo scudetto che vinciamo. Abbiamo iniziato cinque anni fa con atlete ancora minorenni e, con il passare del tempo, abbiamo inserito qualche innesto capace di alzare ulteriormente il livello qualitativo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Noventa campione d’Italia: trionfo storico e FIB Top Team della settimana

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