Bolelli Vavassori fanno la storia a Roma | vincono il doppio agli Internazionali d' Italia

Nella giornata di domenica 17 maggio, i tennisti italiani hanno conquistato un risultato storico agli Internazionali d’Italia a Roma, vincendo il torneo di doppio. La coppia composta da Bolelli e Vavassori si è imposta nelle finali, portando a casa il trofeo. La finale si è disputata sui campi della capitale italiana, davanti a un pubblico presente per assistere alla partita decisiva. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il tennis nazionale, dato che si tratta di una conquista significativa in un torneo di livello internazionale.

BolelliVavassori oggi, domenica 17 maggio, a Roma, hanno vinto gli Internazionali d'Italia di doppio. La coppia azzurra ha battuto in finale il duo composto dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos con il punteggio di di 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3.BolelliVavassori sono la. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bolelli e Vavassori vincono il doppio agli Internazionali di RomaIl bolognese e il piemontese sono la prima coppia azzurra a trionfare al Foro Italico.

Il torinese Vavassori fa la storia: vince il doppio agli Internazionali d'Italia con BolelliIl torinese Andrea Vavassori, di Pinerolo, oggi domenica 17 maggio ha vinto gli Internazionali d'Italia di doppio con il bolognese Simone Bolelli.

La prima gioia azzurra, dal Foro italico, arriva nel doppio! Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano agli Internazionali d’Italia 2026. Scontitti in finale Horacio Zeballos e Marcel Granollers, con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3. x.com

Bolelli e Vavassori re di Roma: lacrime dopo la vittoria. Sono la prima coppia azzurra a vincere al Foro Italico dal 1963Ci sono vittorie che valgono un titolo. E poi ci sono vittorie che valgono un'epoca. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori sul Campo Centrale del Foro Italico, domenica 17 maggio ... corriereadriatico.it

Doppio re di Roma: Vavassori e Bolelli fanno la storia agli Internazionali66 anni dopo Pietrangeli e Sirola una coppia italiana vince il titolo al Foro Italico: battuti in tre set Grenollers e Zeballos ... dire.it