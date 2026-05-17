Bolelli e Vavassori vincono il doppio agli Internazionali di Roma

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo di doppio maschile agli Internazionali di Roma, diventando la prima coppia italiana a vincere il torneo in questa categoria. La finale si è svolta al Foro Italico, dove i due atleti hanno battuto gli avversari in due set. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giocatori di rilievo, confermando l’interesse per il torneo e l’attenzione del pubblico presente.

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Il bolognese e il piemontese sono la prima coppia azzurra a trionfare al Foro Italico. ROMA - Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2026. Gli azzurri, settima testa di serie del tabellone, piegano al match tie-break - 7-6 (8) 6-7 (3) 10-. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bolelli e Vavassori vincono il doppio agli Internazionali di Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali BNL d'Italia 2026: Bolelli e Vavassori vincono il doppio maschileSimone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la finale di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Bolelli-Vavassori approdano in finale nel doppio agli InternazionaliROMA - Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia 2026. E a proposito di festa: nel frattempo a Roma è successa una cosa. Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono gli Internazionali d'Italia! x.com I tennisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali d’ItaliaSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia. Hanno battuto in finale la coppia formata dall ... ilpost.it Vavassori e Bolelli vincono la finale degli Internazionali di Roma: la prima volta per la coppia e per l’ItaliaPer il torinese Vavassori e il bolognese Bolelli si tratta del punto più alto di una collaborazione ormai consolidata ai vertici del circuito ATP ... quotidianopiemontese.it