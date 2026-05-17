Lunedì caratterizzato da disagi a Roma a causa di un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, che ha generato traffico intenso e rallentamenti nella circolazione. Nel frattempo, uno sciopero dei trasporti pubblici ha portato alla sospensione di alcune corse dei treni regionali, con orari precisi ancora da comunicare. La situazione ha coinvolto principalmente le zone vicine a Tiburtina, dove si sono registrati i maggiori rallentamenti. La viabilità cittadina si presenta congestionata e le corse dei mezzi pubblici sono soggette a variazioni.

? Domande chiave Come influenzerà l'incidente sul GRA la viabilità verso Tiburtina?. Quali sono gli orari esatti in cui i treni regionali saranno fermi?. Come si muoveranno i pendolari con il blocco totale di Atac?. Perché lo sciopero dei treni colpisce proprio in quelle fasce orarie?.? In Breve Rallentamenti GRA tra uscite Roma Teramo e Tiburtina per residui post-incidente.. Sciopero Atac previsto lunedì 18 maggio dalle ore 8 alle 17 e dalle 20.. Fasce di garanzia ferroviaria regionali attive tra le 6-9 e le 18-21.. Sciopero treni nazionali attivo dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18.. Il Raccordo Anulare presenta rallentamenti tra le uscite Roma Teramo e Tiburtina dopo la rimozione di un incidente sulla carreggiata esterna, mentre si prepara l’impatto di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico per lunedì 18 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, lunedì di caos: tra incidenti sul GRA e sciopero dei trasporti

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Roma, ladri in fuga e scontro mortale

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