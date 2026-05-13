Sciopero dei trasporti a Roma lunedì 18 maggio Rischio caos viabilità per il derby

Lunedì 18 maggio a Roma si terrà uno sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato Usb, che interesserà il settore dei trasporti pubblici. La protesta potrebbe causare disagi alla viabilità durante la giornata, in particolare in vista del derby prevista per lo stesso giorno. La città si prepara a gestire eventuali problemi alla mobilità e a informare i cittadini sulle alternative disponibili.

Roma, 13 maggio 2026 – Trasporto pubblico a rischio a Roma nella giornata di lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato Usb. L’agitazione potrà interessare l’intera rete cittadina, con possibili disagi per metropolitane, autobus, tram e ferrovie urbane. Il servizio sarà comunque garantito nelle fasce previste dalla normativa: fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Al di fuori di questi orari, corse e collegamenti potranno subire cancellazioni, ritardi o rimodulazioni. Lo sciopero coinvolgerà la rete Atac e le linee gestite dagli operatori privati, con ripercussioni possibili anche sui collegamenti periferici e sui servizi di superficie.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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