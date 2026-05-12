Caos sul GRA | incidenti e code infinite bloccano Roma oggi

Oggi il Grande Raccordo Anulare di Roma si trova protagonista di un'intensa situazione di caos, con diversi incidenti che hanno provocato code interminabili e blocchi totali in varie tratte. Tra gli svincoli più colpiti figurano quelli sulla Magliana, dove il traffico verso il centro città si è intensificato notevolmente. Le autorità stanno gestendo le criticità, ma il traffico continua a essere fortemente congestionato lungo molte arterie principali.

? Punti chiave Quali sono gli svincoli attualmente più colpiti dal blocco totale?. Come sta influenzando l'incidente sulla Magliana il traffico verso il centro?. Dove si stanno propagando i rallentamenti partendo dalla zona Nomentana?. Perché il volume di traffico odierno sta paralizzando l'intera rete viaria?.? In Breve Rallentamenti critici tra Nomentana e svincolo Roma Teramo registrati dalle 09:40 di martedì 12 maggio.. Incidente su Isacco Newton blocca la carreggiata in uscita verso la zona Magliana.. Code persistenti su Via Appia tra via dei Laghi e via delle Capannelle.. Congestione su via Cassia tra Storta e Giustiniana e su Flaminia Salaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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