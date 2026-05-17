Roma-Lazio oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputa il derby tra Roma e Lazio, una delle sfide più attese del campionato di Serie A. La partita era stata spostata in un primo momento dalla prefettura a causa della finale degli Internazionali di tennis, ma alla fine si svolgerà come previsto. L’incontro si terrà nel pomeriggio, con orario ancora da definire, e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, e i tifosi potranno seguire la partita sia in stadio sia in tv.

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Oggi, 17 maggio, è il giorno del derby Roma-Lazio, che dopo le polemiche per lo spostamento inizialmente deciso dalla prefettura per la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis, si giocherà. La Roma di Gian Piero Gasperini cerca punti importanti per la lotta Champions, in un match valido per la 37esima giornata, la penultima del campionato di serie A, con diverse squadre ancora in lizza per l’Europa che conta. La Lazio, senza più obiettivi in stagione, giocherà per il prestigio e per provare a fare lo sgambetto ai cugini. Gasperini: “Avremmo giocato il derby a qualunque ora”. “Siamo così motivati e dentro questa rincorsa che siamo quelli meno adatti a rispondere, avremmo giocato a qualunque ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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