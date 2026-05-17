Roma-Lazio oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si disputa il derby tra Roma e Lazio, una delle sfide più attese del campionato di Serie A. La partita era stata spostata in un primo momento dalla prefettura a causa della finale degli Internazionali di tennis, ma alla fine si svolgerà come previsto. L’incontro si terrà nel pomeriggio, con orario ancora da definire, e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, e i tifosi potranno seguire la partita sia in stadio sia in tv.

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Oggi, 17 maggio, è il giorno del derby Roma-Lazio, che dopo le polemiche per lo spostamento inizialmente deciso dalla prefettura per la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis, si giocherà. La Roma di Gian Piero Gasperini cerca punti importanti per la lotta Champions, in un match valido per la 37esima giornata, la penultima del campionato di serie A, con diverse squadre ancora in lizza per l’Europa che conta. La Lazio, senza più obiettivi in stagione, giocherà per il prestigio e per provare a fare lo sgambetto ai cugini. Gasperini: “Avremmo giocato il derby a qualunque ora”. “Siamo così motivati e dentro questa rincorsa che siamo quelli meno adatti a rispondere, avremmo giocato a qualunque ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma-Lazio oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA-LAZIO alle 12:30 Ora parliamo NOI Sullo stesso argomento Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla Bologna-Lazio oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaDopo l’impresa in Europa League contro la Roma, torna in campo oggi 22 marzo il Bologna di Italiano, che ospita la Lazio di Maurizio Sarri per la... #Calcio: il #derby Roma-Lazio in campo domenica alle 12. #Tennis, oggi Sinner e Darderi x.com The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit Dove vedere Roma-Lazio in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Olimpico, derby valido per la trentasettesima giornata di Serie A: le probabili scelte di Gasperini e Sarri ... corrieredellosport.it Roma Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ARoma Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 ... tpi.it