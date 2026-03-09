Serie A oggi Lazio-Sassuolo | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, lunedì 9 marzo, si gioca la partita di Serie A tra Lazio e Sassuolo all'Olimpico. La gara si svolge nel contesto della 28esima giornata di campionato e sarà trasmessa in diretta televisiva. La Lazio torna in campo dopo le recenti partite, mentre il Sassuolo cerca punti importanti in trasferta. La sfida è il Monday night della giornata.

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti ospitano il Sassuolo all'Olimpico nel monday night della 28esima giornata di campionato. La squadra di Sarri arriva dal pareggio nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, mentre gli emiliani hanno battuto proprio la Dea nell'ultimo turno di campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo, in campo stasera alle 20:45: LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

