Bologna-Lazio oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Bologna-Lazio, partita valida per la 30esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria in Europa League contro la Roma, il Bologna di Italiano torna in campo, mentre la Lazio di Sarri affronta la sfida con le probabili formazioni ancora da definire. La partita si svolge a Bologna e sarà trasmessa in diretta.

Dopo l’impresa in Europa League contro la Roma, torna in campo oggi 22 marzo il Bologna di Italiano, che ospita la Lazio di Maurizio Sarri per la 30esima giornata della serie A. Si incontrano quelle che sono un po’ le grandi deluse del campionato, che navigano a metà classifica (Bologna ottavo a 42 punti, Lazio nona a 40) e che quindi cercano in questo match una vittoria per l’orgoglio. La Lazio appare in condizione, venendo da due vittorie casalinghe consecutive, anche se in trasferta non vince da più di due mesi. Il Bologna potrebbe pagare le fatiche di coppa. Bologna-Lazio: le probabili formazioni. Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Bologna e Lazio non danno l’impressione di essere due squadre pronte, da qui alla fine della stagione di Serie A 2025/26, a battagliare con il coltello tra i denti per ogni punto. Rossoblù e biancocelesti viaggiano infatti molto vicini in classifica, rispettivame facebook