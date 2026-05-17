Roma-Lazio | le probabili formazioni di Gasperini e Sarri

Alle 12 all'Olimpico si disputa il derby di Roma tra la squadra giallorossa, attualmente in corsa per la qualificazione in Champions League, e la squadra biancoceleste, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Le probabili formazioni di Gasperini e Sarri sono al centro dell’attenzione, con i tecnici che stanno definendo le scelte per questa partita decisiva. Entrambi gli allenatori stanno preparando le rispettive rose per affrontare l’incontro che si preannuncia molto combattuto.

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