Roma-Lazio | le probabili formazioni di Gasperini e Sarri
Alle 12 all'Olimpico si disputa il derby di Roma tra la squadra giallorossa, attualmente in corsa per la qualificazione in Champions League, e la squadra biancoceleste, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Le probabili formazioni di Gasperini e Sarri sono al centro dell’attenzione, con i tecnici che stanno definendo le scelte per questa partita decisiva. Entrambi gli allenatori stanno preparando le rispettive rose per affrontare l’incontro che si preannuncia molto combattuto.
Alle 12 all'Olimpico va in scena il derby della Capitale. Da una parte la Roma pienamente in corsa per la conquista di un pass per la prossima Champions League; dall'altra la Lazio reduce dalla delusione della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. Gasperini va verso la conferma dell'undici che ha vinto l’ultima a Parma, emergenza in porta per Sarri: out Motta, gioca Furlanetto. Ecco le probabili formazioni di Roma-Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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