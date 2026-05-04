Questa sera alle 20.45 si gioca Roma-Fiorentina, una sfida tra due squadre di Serie A. La partita si svolge dopo i risultati di Milan e Juventus, che potrebbero influenzare la posizione dei giallorossi in classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate dai due allenatori, Gasperini e Vanoli, in vista dell'incontro che può avere ripercussioni sulla corsa europea dei romani.

Questa sera alle 20.45 la Roma ospita la Fiorentina. Dopo i risultati di Milan e Juventus, i giallorossi possono accorciare sensibilmente in zona Champions. Ecco le probabili formazioni di Gasperini e Vanoli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Fiorentina: le probabili formazioni di Gasperini e Vanoli

ROMA-FIORENTINA: VIETATO SBAGLIARE! ANALISI del MATCH di SERIE A || TaccoMattoTV

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