L’Inter, campione d’Italia in carica, si prepara alla finale di Coppa Italia che si disputerà il 13 maggio contro la Lazio. La formazione nerazzurra dovrebbe schierare Frattesi dal primo minuto, mentre la Lazio punta su Maldini. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con l’Inter che cerca di conquistare il primo trofeo sotto la guida di Chivu nel suo primo anno da allenatore.

L’Inter è Campione d’Italia, ma il 13 maggio si gioca – proprio contro la Lazio – la finale di Coppa Italia: per Chivu sarebbe un altro trofeo importante da mettere in bacheca nel suo primo anno da allenatore nerazzurro. Dunque sì, il tecnico rumeno accoglierà questa partita contro i biancocelesti come un’occasione di studio, chiaramente non tanto per la classifica quanto per tenere alta la tensione in vista della finale. Dall’altra parte, Maurizio Sarri non intende mollare il colpo: capitan Zaccagni è ko, per il resto l’allenatore laziale punta tutto sui soliti titolari in modo da preparare bene la sfida decisiva per la Coppa Italia....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiuvu rilancia Frattesi dal 1’, Sarri punta su Maldini: le probabili formazioni di Lazio-Inter

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