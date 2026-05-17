Formazioni ufficiali Roma Lazio | le scelte di Gasperini e Sarri per la sfida di Serie A
In vista della 37ª giornata di Serie A 202526, sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma e Lazio per il match di oggi. Entrambe le squadre hanno comunicato le scelte tecniche di Gasperini e Sarri, che scenderanno in campo con le rispettive formazioni. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato e le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. Le formazioni ufficiali sono state condivise sui canali delle società e sui vari media sportivi.
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