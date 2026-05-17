Roma-Lazio la diretta | le formazioni ufficiali del derby

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12:00 è iniziato il derby tra Roma e Lazio allo stadio Olimpico, con le formazioni ufficiali annunciate poco prima. L’impianto presenta molte sedute di colore giallorosso, risultato di una protesta del tifo laziale contro la gestione del presidente della società. La partita si gioca in un’atmosfera particolare, con i tifosi romanisti più presenti rispetto ai supporter biancocelesti. La cronaca si svolge sotto gli occhi di numerosi spettatori e telecamere, mentre le squadre muovono i primi palloni sul campo.

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Alle ore 12:00 il fischio d'inizio del derby della Capitale, Roma-Lazio. Olimpico tutto giallorosso vista la protesta del tifo laziale contro Lotito. Gasperini cerca tre punti per alimentare il sogno Champions League, biancocelesti in campo con tante defezioni e per l'orgoglio capitolino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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