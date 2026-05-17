Roma-Lazio la diretta | le formazioni ufficiali del derby

Alle ore 12:00 è iniziato il derby tra Roma e Lazio allo stadio Olimpico, con le formazioni ufficiali annunciate poco prima. L’impianto presenta molte sedute di colore giallorosso, risultato di una protesta del tifo laziale contro la gestione del presidente della società. La partita si gioca in un’atmosfera particolare, con i tifosi romanisti più presenti rispetto ai supporter biancocelesti. La cronaca si svolge sotto gli occhi di numerosi spettatori e telecamere, mentre le squadre muovono i primi palloni sul campo.

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