Roma-Lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Primo derby per Malen

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si terrà il derby tra le due squadre della capitale, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita rappresenta il primo confronto ufficiale per il giocatore appena arrivato, mentre le quote e i pronostici sono stati già delineati dagli esperti. Dopo settimane di polemiche e discussioni, la decisione di disputare l'incontro a mezzogiorno è stata presa, seguendo il calendario delle altre sfide della corsa alla Champions League.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica a mezzogiorno, così come per tutte le altre sfide della corsa Champions. Con la finale degli Internazionali d’Italia in programma nell’adiacente Foro Italico sarà una domenica molto movimentata per quell’area della città a ridosso del Tevere. La Roma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

roma lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 00 formazioni ufficiali quote pronostici primo derby per malen
© Infobetting.com - Roma-Lazio (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Primo derby per Malen
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ROMA vs. LAZIO | SERIE A 2026 | Simulazione eFootball PES21

Video ROMA vs. LAZIO | SERIE A 2026 | Simulazione eFootball PES21

Sullo stesso argomento

Roma-Lazio (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Primo derby per MalenAlla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica a mezzogiorno, così come per tutte le altre...

Roma-Lazio (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronosticiAlla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica, così come per tutte le altre sfide della corsa...

roma lazio roma lazio domenica 17Roma Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ARoma Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 ... tpi.it

roma lazio roma lazio domenica 17Roma-Lazio: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Roma-Lazio di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web