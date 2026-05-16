Roma-Lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Primo derby per Malen
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si terrà il derby tra le due squadre della capitale, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita rappresenta il primo confronto ufficiale per il giocatore appena arrivato, mentre le quote e i pronostici sono stati già delineati dagli esperti. Dopo settimane di polemiche e discussioni, la decisione di disputare l'incontro a mezzogiorno è stata presa, seguendo il calendario delle altre sfide della corsa alla Champions League.
Alla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica a mezzogiorno, così come per tutte le altre sfide della corsa Champions. Con la finale degli Internazionali d’Italia in programma nell’adiacente Foro Italico sarà una domenica molto movimentata per quell’area della città a ridosso del Tevere. La Roma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
ROMA vs. LAZIO | SERIE A 2026 | Simulazione eFootball PES21
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