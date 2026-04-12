Ternana-Perugia le formazioni ufficiali del derby

Alle ore 12.30 si svolge il derby dell’Umbria tra Ternana e Perugia. Le squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali. La Ternana, guidata dall’allenatore Pasquale Lito Fazio, ha collezionato due punti in tre partite. La partita si disputa in un momento in cui le due squadre cercano punti importanti in campionato.

Le formazioni di Ternana-Perugia si affrontano nel derby dell’Umbria all’ora di pranzo (ore 12.30). Due punti in tre partite per Pasquale Lito Fazio, alla guida della compagine rossoverde. Il tecnico recupera Majer, Martella e Ferrante oltre a Dubickas, che ha scontato tre giornate di squalifica.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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