Milan-Juve gol annullato a Thuram | cos’è successo a San Siro

Durante il primo tempo di Milan-Juve a San Siro, un gol segnato da Thuram è stato annullato dall’arbitro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi e ha generato discussioni tra gli spettatori presenti allo stadio. La partita prosegue senza altri interventi riguardanti questa decisione arbitrale.