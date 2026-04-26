Milan-Juve gol annullato a Thuram | cos’è successo a San Siro
Durante il primo tempo di Milan-Juve a San Siro, un gol segnato da Thuram è stato annullato dall’arbitro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi e ha generato discussioni tra gli spettatori presenti allo stadio. La partita prosegue senza altri interventi riguardanti questa decisione arbitrale.
(Adnkronos) – Episodio che fa discutere i tifosi nel primo tempo di Milan-Juve oggi, domenica 26 aprile. Al minuto 36, il big match di San Siro si accende dopo una mezz'ora di noia con la bella azione di Francisco Conceicao. Il portoghese parte sulla destra, porta a spasso la difesa rossonera e mette in mezzo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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