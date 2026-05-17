Roma-Lazio formazioni ufficiali | sorpresa El Aynaoui Cristante da trequartista

Alle ore 12:00 si disputa un derby insolito tra Roma e Lazio, con le formazioni ufficiali annunciate. La squadra di casa presenta una sorpresa nell’undici iniziale, mentre il tecnico della Lazio ha deciso di schierare Cristante come trequartista. Le scelte tattiche e le novità nelle formazioni si combinano per creare un confronto che si presenta diverso rispetto alle sfide precedenti tra le due formazioni. La partita si preannuncia interessante per le variazioni rispetto al passato.

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Tutto pronto per questo derby atipico delle ore 12:00. Due situazioni completamente opposte, ma Roma-Lazio è una partita diversa dalle altre. I giallorossi continuano a lottare e a credere a un posto in Champions League, mentre l’unico vero obiettivo dei biancocelesti è tentare di fare lo sgambetto agli eterni rivali. Qui di seguito le formazioni ufficiali del match: ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic; Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La scelta a sorpresa prima di Cagliari-Lazio Sullo stesso argomento Bologna-Roma, formazioni: torna Hermoso, Cristante trequartistaIl Dall’Ara si prepara a accogliere la versione più pragmatica e camaleontica della Roma targata Gian Piero Gasperini. Roma-Atalanta, le ufficiali: Gasperini lancia El Aynaoui, fuori PisilliRoma-Atalanta non è una partita come le altre, e le scelte di Gian Piero Gasperini lo confermano. Roma-Lazio, le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Gasperini Continua qui ift.tt/JDSutfF #lazio #laziopress x.com Roma-Lazio, le scelte ufficiali di Gasperini e SarriMancano ormai pochi attimi al fischio d’inizio del derby della Capitale tra Roma e Lazio. I giallorossi, attualmente quinti a quota 67 punti, sognano di tornare in Champions League dopo sette anni e s ... siamolaroma.it LIVE - Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Cristante dietro Dybala e Malen davantiI giallorossi in campo per la penultima stagionale, l'ultima all'Olimpico: è il derby di Roma. Calcio d'inizio alle 12, in ballo (per noi) c'è un posto in Champions ... ilromanista.eu