Nella partita tra Roma e Atalanta, il tecnico della Roma ha deciso di inserire El Aynaoui tra i titolari a centrocampo, lasciando fuori Pisilli. La gara, in programma allo Stadio Olimpico alle 20:45, si presenta con alcune variazioni nelle formazioni rispetto alle precedenti. Questa scelta segna una modifica rispetto alle scelte abituali del tecnico della squadra di casa, che ha optato per questa novità nella formazione iniziale.

Roma-Atalanta non è una partita come le altre, e le scelte di Gian Piero Gasperini lo confermano. Allo Stadio Olimpico, per il posticipo delle 20:45, il tecnico della Roma rimescola le carte e lancia la sorpresa: El Aynaoui parte titolare a centrocampo. Una mossa che spiazza, dato che il recuperato Pisilli finisce dritto in panchina. Non è un semplice turnover. Preferire la fisicità dell’ex Lens alla dinamicità di Pisilli in una gara così sentita suggerisce la volontà di alzare il muro contro il palleggio dell’ Atalanta. Al fianco di Cristante, Gasperini cerca sostanza più che inserimenti, conscio che la sfida si vincerà sui duelli individuali in mediana.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, le ufficiali: Gasperini lancia El Aynaoui, fuori Pisilli

Atalanta-Roma: Gasperini in conferenza stampa

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