Bologna-Roma formazioni | torna Hermoso Cristante trequartista

A Bologna, allo stadio Dall’Ara, si sfidano Bologna e Roma con le formazioni ufficiali. La Roma ritorna in campo con Hermoso nel reparto difensivo e Cristante impiegato come trequartista. La squadra di Gasperini si presenta con questa formazione, pronta a disputare la partita con un approccio più versatile. La partita è in programma e le due squadre sono pronte a scendere in campo.

Il Dall'Ara si prepara a accogliere la versione più pragmatica e camaleontica della Roma targata Gian Piero Gasperini. Per l'andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna, il tecnico giallorosso ha sciolto le riserve, puntando sul recupero lampo di Mario Hermoso, che riprende il comando della difesa a tre dopo i test positivi a Trigoria. Al suo fianco, l'inamovibile Ndicka e il giovane Ghilardi, chiamato al difficile compito di non far rimpiangere lo squalificato Mancini. La fisionomia tattica della squadra muterà radicalmente: spazio al 3-4-2-1 con Bryan Cristante avanzato sulla linea dei trequartisti per garantire equilibrio e peso aereo, affiancando lo spagnolo Zaragoza, all'esordio da titolare in una notte europea da "dentro o fuori".