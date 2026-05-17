Roma-Lazio Cristante | Champions? Poche parole tanti fatti
Bryan Cristante si presenta ai microfoni di DAZN prima della partita tra Roma e Lazio, sottolineando di essere molto motivato. La sfida è valida per la competizione europea e Cristante si concentra sui fatti più che sulle parole, senza entrare in dettagli o opinioni personali. La partita è considerata importante per entrambe le squadre e il centrocampista si prepara ad affrontarla con determinazione, senza rilasciare dichiarazioni di tipo strategico o motivazionale.
E’ un Bryan Cristante motivato, anzi motivatissimo quello che si presenta ai microfoni di DAZN prima della super sfida “europea” contro la Lazio. Il centrocampista azzurro carica squadra e tifosi: “Champions League? l’importante è farsi trovare pronti. E noi conosciamo bene l’obiettivo che vogliamo raggiungere. Abbiamo parlato con la squadra, siamo pronti!” In uno schieramento di centrocampo che lo vedrà in campo dal primo minuto con Pisilli ed El Aynaoui ( quest’ultimo scelto al posto di Koné infortunato), Cristante suggerisce i dettami tattici scelti per lui da mister Gasperini: “Mi vedrete un pò più avanti oggi”. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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