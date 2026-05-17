Roma-Lazio Cristante | Champions? Poche parole tanti fatti

Bryan Cristante si presenta ai microfoni di DAZN prima della partita tra Roma e Lazio, sottolineando di essere molto motivato. La sfida è valida per la competizione europea e Cristante si concentra sui fatti più che sulle parole, senza entrare in dettagli o opinioni personali. La partita è considerata importante per entrambe le squadre e il centrocampista si prepara ad affrontarla con determinazione, senza rilasciare dichiarazioni di tipo strategico o motivazionale.

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