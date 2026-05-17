Roma-Lazio 2-0 | Mancini show nel derby la doppietta del difensore profuma di Champions

Nel derby romano, la Roma ha battuto la Lazio 2-0 grazie a una doppietta del difensore. Entrambi i gol sono stati segnati con azioni simili, nello stesso modo e dallo stesso giocatore. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League, con il risultato che ha mantenuto vive le speranze di inserirsi nella massima competizione europea. La partita si è giocata il 17 maggio 2026, in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

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Roma 17 maggio 2026 – Due gol identici, stessa situazione, stesso marcatore e la Roma ora sente il profumo della Champions League davvero da vicino. I giallorossi battono per 2-0 la Lazio nel derby, la doppietta è quella di Gianluca Mancini, servito sempre da corner per mandare al tappeto i biancocelesti. Tre punti dal peso specifico elevatissimo perché i romanisti a 90' dalla fine del campionato tornano al quarto posto, mentre i rivali subiscono la seconda sconfitta su due nei derby stagionali. Una gara caratterizzata da tanto nervosismo, con tanto di rissa costata l'espulsione a Wesley e Rovella. Primo tempo. Per questo derby che potrebbe valere la Champions League, c'è qualche sorpresa nell'undici scelto da Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Lazio 2-0: Mancini show nel derby, la doppietta del difensore profuma di Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma vs Lazio 2-0 - Highlights - Gianluca Mancini Goals! - Red Card Chaos Sullo stesso argomento Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Leggi anche: Mancini batte Inzaghi nel derby della Champions asiatica e vince lo scudetto del Qatar 95' #RomaLazio 2-0 LA ROMA VINCE IL DERBY, GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI GIANLUCA MANCINI. Ora i giallorossi sono quarti a pari merito con il Milan #ASRoma #RomanewsEU x.com The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit Roma-Lazio 2-0, le pagelle dei biancocelesti: esordio positivo per Furlanetto, Rovella perde la testaLa Lazio chiude una settimana da dimenticare perdendo il derby in casa della Roma per 2-0. Decisiva la doppietta di Mancini. LE PAGELLE DELLA LAZIO FURLANETTO 7,5 ... leggo.it Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, manca pochissimo al fischio iniziale.11:56Serie A 2025/2026, 37a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it