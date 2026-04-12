Jeremie Boga ha segnato un gol decisivo nella partita di Bergamo, contribuendo alla vittoria della Juventus. La sua prestazione rappresenta un risultato importante per la squadra in vista della possibilità di qualificarsi alla Champions League. La firma del francese ivoriano si inserisce in un momento chiave della stagione, con la squadra che punta a ottenere risultati utili per il posizionamento in classifica.

Jeremie Boga è la scommessa vinta di Ottolini e Spalletti che può portare la Juve in Champions. Il franco ivoriano ha firmato la vittoria pesantissima di Bergamo. La Juve di Spalletti non molla: colpo Champions a Bergamo. La Juventus porta a casa una vittoria di vitale importanza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Boga: scommessa vinta che può valere la Champions

Boga è una scommessa vinta da Comolli: la Juve può riscattarlo per appena 5 milioniQuindi Boga è il miglior colpo di mercato della Juve fatto fin qui nell’era Comolli? A volte i numeri mentono, altre volte no.

Juventus, Pessotto racconta la Champions vinta nel ’96Gianluca Pessotto ha ripercorso con emozione uno dei momenti più iconici della storia bianconera: il rigore decisivo nella finale di Champions League...