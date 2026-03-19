Alle 21 si giocano gli ottavi di finale di Europa League, con Roma e Bologna che affrontano il ritorno dopo il 1-1 dell’andata. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per questa sfida decisiva, che potrebbe determinare il proseguimento del loro cammino nella competizione. La serata si presenta come una delle più importanti della stagione per i due club.

dall’inviato Gianmarco Marchini La notte prima dell’Esame l’hanno passata entrambi a scrollarsi di dosso la pressione. A Gian Piero Gasperini non piace la parola "spartiacque" per definire il ritorno degli ottavi in scena stasera all’Olimpico. Vincenzo Italiano è stato ancora più netto, dicendo proprio che per lui questa partita "non è uno spartiacque". La verità - e la sanno loro per primi - è che Roma-Bologna vale una stagione intera: chi passa, avrà ancora un quarto di Europa League da spendere; chi, invece, uscirà, dovrà fare i conti con un campionato che li vede in affannosa rincorsa, i giallorossi della Champions, i rossoblù di un settimo posto che a oggi è carta straccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League, il ritorno degli ottavi dopo l’1-1 all’andata (ore 21). Roma e Bologna, la notte che può valere una stagione

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