Salvini ministro della Mala vita E Saviano viene assolto Il leader della Lega annuncia | Lo querelerò di nuovo

Il tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini, riferendosi al suo post del 2018 sui social in cui lo chiamò “ministro della Mala vita”. Salvini aveva annunciato che avrebbe intentato una nuova querela contro Saviano. La decisione del giudice è arrivata dopo il dibattimento in aula, senza che siano state presentate altre contestazioni o accuse.

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha deciso per l’ assoluzione di Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perché nel 2018 sui social, quando il leader della Lega era ministro dell'Interno, lo definì “ ministro della Mala vita ”. Lo scrittore nelle precedenti occasioni si era difeso sostenendo che la sua critica nasceva da una posizione culturale e politica ben precisa, citando Gaetano Salvemini per sottolineare una tradizione di denuncia morale nei confronti del potere. “Ministro della Mala vita”, quindi, è considerato dai giudici una legittima espressione di critica politica. Salvini, ha detto Saviano, “per anni mi ha perseguitato letteralmente, facendo campagne elettorali su di me”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Salvini ministro della Mala vita”. E Saviano viene assolto. Il leader della Lega annuncia: "Lo querelerò di nuovo" Notizie correlate “Salvini ministro della Mala vita”. E Saviano viene assoltoIl giudice monocratico del tribunale di Roma ha deciso per l’assoluzione di Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini... Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salvini porta in piazza a Milano la remigrazione. Non potremo dire: Non li abbiamo visti arrivare; Blitz antidroga a Roma, 13 arresti: il plauso di Gualtieri; Mala Pasqua (sotto il segno di Piantedosi); Cosa contrasta (davvero) il Ddl Romeo. Salvini ministro della Mala vita. E Saviano viene assolto, il leader della lega annuncia: Lo querelerò di nuovoLo scrittore ha esultato sui social per la decisione del tribunale di Roma: Legittima ... ilgiornale.it Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it Ragazzi, fermi tutti. Matteo Salvini ha perso pure questa. Otto anni fa, il segretario della Lega aveva denunciato Roberto Saviano perché lo aveva chiamato "ministro della mala vita". E oggi il tribunale ha sentenziato: "Il fatto non costituisce reato". Tradotto: si p facebook Assolto! Per aver definito Matteo Salvini “Ministro della Mala Vita” sono stato trascinato in tribunale e oggi, dopo otto anni, sono stato finalmente assolto. Questa assoluzione significa soprattutto una cosa: che la propaganda politica non può diventare uno stru x.com