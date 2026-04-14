Gregorio Capasso è il nuovo procuratore di Latina | la cerimonia di insediamento in tribunale

Gregorio Capasso ha preso servizio come nuovo procuratore di Latina durante una cerimonia che si è svolta nell’aula della corte d’assise del tribunale. Dopo aver lavorato come pubblico ministero per oltre vent’anni nella stessa città, ora torna a dirigere la procura. L’insediamento è avvenuto alla presenza delle autorità e del personale giudiziario, segnando un passaggio ufficiale nel territorio.

Per oltre vent'anni è stato pubblico ministero a Latina e ora qui torna a dirigere la procura. Gregorio Capasso si è ufficialmente insediato nel corso di una cerimonia che si è tenuta nell'aula della corte d'assise del tribunale. Ad accoglierlo una sala gremita, con le autorità civili, militari e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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