Roma la Champions è nelle tue mani | Mancini incorna la Lazio

Il derby di Roma si conclude con una vittoria della squadra di casa, che si impone 2-0 sulla Lazio all’Olimpico. La partita, giocata il 17 maggio 2026, rappresenta un passo importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. La vittoria consente alla squadra di casa di avvicinarsi ulteriormente alla zona che garantisce l'accesso alla competizione europea più prestigiosa. La gara si è svolta in un clima di grande tensione tra le due formazioni, in un momento cruciale della stagione.

Roma, 17 maggio 2026 – La Roma si prende il derby e avvicina il sogno Champions. All’Olimpico finisce 2-0 contro la Lazio, in una partita pesante per la città, per la classifica e per il finale di stagione. A deciderla è Gianluca Mancini, autore di una doppietta che regala ai giallorossi tre punti fondamentali nella corsa all’Europa che conta. Il successo porta la Roma a 70 punti, gli stessi del Milan. Dietro, il Como e la Juventus sono a 68 punti, dopo il ko dei bianconeri contro la Fiorentina. A una sola giornata dalla fine, la squadra giallorossa ha dunque il destino quasi nelle proprie mani: vincere l’ultima partita significherebbe salire a 73 punti e rendere inutile qualsiasi risultato delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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