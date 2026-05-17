Derby alla Roma | bis di Mancini stende la Lazio e la Champions è più vicina

Nel derby di mezzogiorno, la Roma ha battuto la Lazio 2-0 grazie a una doppietta di Mancini, portandosi al quarto posto in classifica. La vittoria ha permesso ai giallorossi di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, approfittando anche della sconfitta casalinga della Juventus contro la Fiorentina. La squadra di Gasperini ha così consolidato la sua posizione in zona europea, mentre i biancocelesti sono rimasti fermi a guardare. La partita si è giocata in un clima acceso e teso.

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La Roma dei Friedkin non è mai stata così vicina alla Champions. La squadra di Gasperini batte 2-0 la Lazio nel derby di mezzogiorno con una doppietta di Mancini e sale al quarto posto in solitaria, sfruttando il ko casalingo della Juventus contro la Fiorentina. Una stracittadina inedita, giocata dalla Lazio senza i propri tifosi (radunati a Ponte Milvio per protesta contro la proprietà) e con il terzo portiere Furlanetto, per via degli infortuni di Provedel e Motta. L'estremo difensore biancoceleste – all'esordio in Serie A – è l'unico che fa bella figura tra le file biancocelesti, scaldando subito i guantoni con un intervento centrale sul tiro di Wesley. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Derby alla Roma: bis di Mancini stende la Lazio e la Champions è più vicina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale Sullo stesso argomento Roma-Lazio 2-0: Mancini show nel derby, la doppietta del difensore profuma di ChampionsRoma 17 maggio 2026 – Due gol identici, stessa situazione, stesso marcatore e la Roma ora sente il profumo della Champions League davvero da vicino. Un Mancini super consegna il derby alla Roma, che batte 2-0 la LazioLa pazza Roma di Gasperini potrebbe coronare il sogno Champions grazie alla vittoria in un derby reso molto nervoso dalla rincorsa al traguardo più... Derby alla Roma: bis di Mancini stende la Lazio e la Champions è più vicinaLa Roma dei Friedkin non è mai stata così vicina alla Champions. La squadra di Gasperini batte 2-0 la Lazio nel derby di mezzogiorno ... iltempo.it Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derbyLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derby ... sport.sky.it