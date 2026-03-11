Ue sblocca 200 milioni per i mini reattori nucleari

L'Unione Europea ha deciso di sbloccare fino a 200 milioni di euro dal sistema Emissions Trading System per finanziare lo sviluppo dei piccoli reattori nucleari modulari. Questa mossa strategica, annunciata dalla Commissione europea, punta ad avere i primi impianti operativi entro il 2030, coinvolgendo una coalizione di Stati membri guidati dalla Francia e dall'Italia. I fondi serviranno a coprire le fasi iniziali della ricerca e dello sviluppo tecnologico, permettendo ai mini reattori di diventare una realtà concreta nel panorama energetico continentale. La strategia prevede che l'autorizzazione sul design richiederà tra i tre e i quattro anni prima dell'avvio operativo, segnando un punto di svolta nella transizione energetica del blocco.