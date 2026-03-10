Il presidente francese ha annunciato che entro il 2030 verranno installati mini reattori nucleari nel paese, segnando un passo importante nella politica energetica. La Francia ha convocato un vertice G7 Energia per discutere le conseguenze della crisi in Medio Oriente e pianificare nuove strategie per l’indipendenza energetica europea. La riunione si svolge in un momento di tensioni crescenti nel settore energetico globale.

La Francia ha convocato un vertice G7 Energia per affrontare le ripercussioni della crisi in Medio Oriente e definire nuove strategie per l’autonomia energetica del continente. In questo scenario, il presidente Macron ha rilanciato con forza la filiera nucleare civile, mentre l’Unione Europea, attraverso una posizione di von der Leyen, ha chiarito che abbandonare questa tecnologia sarebbe stato un errore strategico. L’obiettivo temporale fissato punta alla realizzazione di mini reattori entro il 2030, una scadenza precisa che segna una svolta rispetto alle precedenti politiche verdi. I colloqui sono già attivi tra l’Eliseo e i Paesi nordici per costruire un sistema di difesa atomica condivisa, includendo anche missili balistici e sottomarini insieme a Germania e Regno Unito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macron: mini reattori entro il 2030, la svolta nucleare

