Roma a Testaccio tifosi romanisti festeggiano la vittoria nel derby
A Testaccio, alcuni tifosi della Roma si sono radunati per celebrare la vittoria per 2-0 nel derby contro la Lazio. Le strade del quartiere sono state attraversate da gruppi di sostenitori che si sono riuniti in modo spontaneo, scambiandosi saluti e cori. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire, mentre alcune persone hanno scattato foto o filmato i momenti di festa. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi presenti.
A Testaccio alcuni tifosi della Roma si sono ritrovati per festeggiare la vittoria per 2-0 nel derby con la Lazio. Un successo che rappresenta uno scatto decisivo per il ritorno dei gialorossi in Champions League, grazie al concomitante ko interno della Juve contro la Fiorentina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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