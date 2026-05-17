Roma a Testaccio tifosi romanisti festeggiano la vittoria nel derby

A Testaccio, alcuni tifosi della Roma si sono radunati per celebrare la vittoria per 2-0 nel derby contro la Lazio. Le strade del quartiere sono state attraversate da gruppi di sostenitori che si sono riuniti in modo spontaneo, scambiandosi saluti e cori. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire, mentre alcune persone hanno scattato foto o filmato i momenti di festa. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi presenti.

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