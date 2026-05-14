Oggi la Roma ha diffuso un comunicato ufficiale in cui annuncia di essere al lavoro per disputare la partita di ritorno il 17 maggio. La società ha sottolineato l’importanza del rapporto con i tifosi, definendolo un patrimonio di appartenenza riconosciuto da sempre. Nel comunicato non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di organizzazione o eventuali sviluppi riguardo alla data. La squadra continua a mantenere il focus sulla preparazione in vista dell’impegno in programma.

La Roma, attraverso un comunicato ufficiale, diramato oggi pomeriggio, ha fatto sapere di essere al lavoro per far disputare il derby della Capitale contro la Lazio, nella giornata di domenical 17 maggio, data auspicata anche dalla Curva Sud, visto che il tifo organizzato ha fatto sapere che la partita si giocasse di lunedì non sarebbero . L'articolo Derby, la Roma al fianco dei tifosi: “Lavoriamo per giocare il 17 maggio. Sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartanenza. Qualunque sarà.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale

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