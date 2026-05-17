Roma 102 nuove rose in gara | bellezza e memoria al Premio Roma

A Roma si svolge la competizione tra 102 nuove varietà di rose nel roseto comunale, dove si confrontano diverse varietà per la loro bellezza e caratteristiche. Tra le piante in gara, alcune sono state selezionate per il premio speciale dedicato alla rosa dei giardinieri, un riconoscimento che si assegna durante l’evento. La manifestazione prevede inoltre l’esposizione di piante provenienti da diversi coltivatori e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare la coltivazione e la diversità delle rose.

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