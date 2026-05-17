Roma 102 nuove rose in gara | bellezza e memoria al Premio Roma
A Roma si svolge la competizione tra 102 nuove varietà di rose nel roseto comunale, dove si confrontano diverse varietà per la loro bellezza e caratteristiche. Tra le piante in gara, alcune sono state selezionate per il premio speciale dedicato alla rosa dei giardinieri, un riconoscimento che si assegna durante l’evento. La manifestazione prevede inoltre l’esposizione di piante provenienti da diversi coltivatori e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare la coltivazione e la diversità delle rose.
? Domande chiave Quali nuove varietà di rose si sfidano nel roseto comunale?. Chi assegnerà il premio speciale dedicato alla rosa dei giardinieri?. Perché gli studenti palestinesi parteciperanno alla consegna della rosa della pace?. Cosa simboleggia la rosa gialla dedicata alla memoria di Giulio Regeni?.? In Breve 18 nuovi addetti del Dipartimento Tutela Ambientale votano la categoria rosa dei giardinieri.. Studenti dell'IC Guicciardini partecipano alla categoria rosa dei bambini.. Delegazione palestinese consegna la rosa per la Pace durante l'evento.. Menzione speciale con rosa gialla per Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsa.. Il roseto comunale di Roma ospita l’84ª edizione del Premio Roma, il concorso internazionale dedicato alle nuove varietà di rose create da ibridatori italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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