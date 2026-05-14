Il 16 e 17 maggio il Roseto Comunale di Roma ospiterà il Premio Roma, un concorso internazionale dedicato alle nuove varietà di rose. L'evento si svolgerà nel giardino cittadino, con la partecipazione di coltivatori e appassionati provenienti da diversi paesi. Durante le giornate, saranno giudicate le piante in gara secondo criteri di qualità e innovazione. Il concorso rappresenta un appuntamento annuale per il settore florovivaistico.

Sabato 16 e domenica 17 maggio, il Roseto Comunale di Roma ospiterà il prestigioso Premio Roma, un concorso internazionale dedicato alle Nuove Varietà di Rose. Questo evento è promosso e organizzato dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale insieme al dipartimento Tutela Ambientale. La notizia è stata comunicata dall’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. Giunto alla sua 84ma edizione, il premio ha origine nel 1933 ed è considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi sia a livello nazionale che internazionale per la presentazione di varietà inedite di rose destinate al commercio e alla ricerca florovivaistica. Partecipazione e Varietà in Gara.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 16 e 17 maggio al Roseto comunale torna il concorso per Nuove varieta’ di rose

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