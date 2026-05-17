Robot anticarro | testati i missili Spike su cingolati senza equipaggio
Sono stati condotti test su un robot anticarro dotato di missili Spike installati su veicoli cingolati senza equipaggio. Le prove hanno verificato la capacità di questi piccoli mezzi di resistere al rinculo di 17 missili lanciati in sequenza. Durante l’operazione, si è osservato come i droni impiegati in Ucraina abbiano influenzato le scelte di progettazione dei carri militari, portando a modifiche nel design per adattarsi alle nuove tattiche di attacco.
? Domande chiave Come può un piccolo cingolato resistere al rinculo di 17 missili?. Perché i droni in Ucraina stanno cambiando il design dei carri?. Come gestisce il sistema PLATON la navigazione in zone con guerra elettronica?. Cosa accadrà alla catena di comando con l'uso di mezzi autonomi?.? In Breve Test superati con 17 lanci di missili Spike LR in 5 giorni operativi.. Integrazione tecnologica tramite pacchetto autonomo PLATON per navigazione e controllo remoto.. Lezioni dal conflitto in Ucraina accelerano la robotizzazione nelle dottrine NATO.. Sviluppo coordinato tra Diehl Defence, RAFAEL Advanced Defense Systems ed EuroSpike GmbH.. Diehl Defence, RAFAEL Advanced Defense Systems ed EuroSpike GmbH hanno completato una serie di test intensivi su un veicolo terrestre senza equipaggio armato con missili SPIKE LR. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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