Robot anticarro | testati i missili Spike su cingolati senza equipaggio

Sono stati condotti test su un robot anticarro dotato di missili Spike installati su veicoli cingolati senza equipaggio. Le prove hanno verificato la capacità di questi piccoli mezzi di resistere al rinculo di 17 missili lanciati in sequenza. Durante l’operazione, si è osservato come i droni impiegati in Ucraina abbiano influenzato le scelte di progettazione dei carri militari, portando a modifiche nel design per adattarsi alle nuove tattiche di attacco.

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